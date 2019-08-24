Samanyolu Haber /Gündem / HDP: Davutoğlu'nun sözleri araştırılsın /24 Ağustos 2019 14:34

HDP: Davutoğlu'nun sözleri araştırılsın

HDP, Davutoğlu’nun 'Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz' sözleri için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

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Halkların Demokratik Partisi  (HDP) Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz" sözleri için Meclis’e araştırma önergesi verdi. 

Önergenin gerekçesinde, Davutoğlu’nun bahsettiği bu dönemde 5 Haziran Diyarbakır Katliamı, Suruç Katliamı, Ceylanpınar’da iki polisin şehit edilmesi, Çözüm Süreci’nin bitirilmesi, 10 Ekim Ankara Katliamı ve daha birçok olayda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı hatırlatıldı. 

‘KATLİAMLAR AYDINLATILSIN'

Önergede, şu ifadeler yer aldı: “Bu katliamların ve saldırıların araştırılması için verilen önergeler reddedilmiş, yargı süreci etkin yürütülmemiş, halen olaylara kimlerin sebep olduğu, göz yumduğu ortaya çıkarılmamıştır. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu saldırı ve katliamların aydınlatılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, Çözüm Süreci’nin sonlandırılmasına giden sürecin tüm açıklığı ile ortaya çıkarılması, önceki başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması büyük önem taşımaktadır.”

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