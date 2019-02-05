Samanyolu Haber /Politika / HDP Beyoğlu'nda CHP adayı Alper Taş'ı destekleyecek /05 Şubat 2019 03:06

HDP Beyoğlu'nda CHP adayı Alper Taş'ı destekleyecek

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, “HDP olarak Beyoğlu’nda Alper Taş’ı desteklemememiz için hiçbir sebep yok” dedi.

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Tele1'deki Türkiye'nin Seçimi programına katılan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP seçmeninin Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyeceğini söyledi.
Meral Danış Beştaş şunları söyledi "Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz. İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir".
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