HDP, 'Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için' Batı'da birçok adayını geri çekiyor

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), batıdaki bazı illerde belediye başkan adaylarını geri çekecek





Birgün'de yer alan habere göre HDP Muğla’da büyükşehir belediye başkan adayı dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula İlçelerinde; Manisa’da ise Alaşehir, Soma ve Saruhanlı İlçelerinde gösterilen belediye başkan adayları geri çekiliyor. Manisa büyükşehir belediye Başkan adaylığı ise devam ediyor. Denizli’de ise Pamukkale İlçe belediye başkan adayı geri çekiliyor.





HDP’den konuya dair yapılan açıklamada, "AKP-MHP bloğunu ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince geriletilmesi" politikası gereği bu kararın alındığı belirtildi.