Samanyolu Haber /Gündem / HDP barajı aşarsa AKP-MHP 297, aşamazsa 403 vekil alıyor /09 Haziran 2018 09:00

HDP barajı aşarsa AKP-MHP 297, aşamazsa 403 vekil alıyor

Kocaeli’de HDP’den milletvekili adayı olan hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, partisinin barajı aşamaması durumunda Meclis aritmetiğinin ne olacağına dair tahminde bulundu.

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Gergerlioğlu, partisinin Kocaeli il örgütünün düzenlediği düzenlediği program kapsamında Gebze ilçesinde halk toplantısı gerçekleştirdi.


HDP’li aday, partisinin yüzde 10 seçim barajını aşması ya da aşamaması durumunda Meclis’teki vekil dağılımına dair şunları kaydetti: “Demokrasi mücadelesi için HDP’nin mutlaka Meclis’te olması gerekir. Bu kapsamda eğer HDP Meclis’e giremezse AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’ en az 403 civarında milletvekili çıkarabiliyor. Eğer HDP Meclis’te olursa bu sayı yaklaşık 297 civarında oluyor. Tek sesliliğe karşı çoğulcu demokrasiyi savunmak için mutlaka mecliste olmayız.”
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