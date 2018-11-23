Samanyolu Haber /Politika / HDP, Ayhan Bilgen'in istifasını kabul etmedi /23 Kasım 2018 15:38

HDP, Ayhan Bilgen'in istifasını kabul etmedi

Ayhan Bilgen'in HDP Grup Başkanvekilliği ve MYK üyeliği görevlerinden ayrılma talebi kabul edilmedi.

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Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre, Uludere katliamı davasına gereken özen gösterilmediği gerekçesiyle Grup Başkanvekilliği ve MYK üyeliğinden istifa talebini parti yönetimine ileten HDP'li Ayhan Bilgen'in talebi kabul edilmedi. Bilgen'in görevlerini sürdüreceği öğrenildi.

Bilgen, 18 Kasım akşamı Twitter hebasından bir mesaj paylaşarak, "Eğer bir konuya 'dava' diye sahip çıkmak gerekiyorsa 'Roboski davası' bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiremediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel özeleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum" demişti.
Daha sonra bu tweetini silen Bilgen, "Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum. Nokta!" açıklamasını yapmıştı.

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