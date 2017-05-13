Samanyolu Haber /Gündem / HDP AKP'den önce olağanüstü kongreye gidiyor /13 Mayıs 2017 20:28

HDP AKP'den önce olağanüstü kongreye gidiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) zorunlu olarak olağanüstü kongreye gidiyor.

HDP AKP'den önce olağanüstü kongreye gidiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği ve parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından zorunlu olarak olağanüstü kongreye gidiyor. 

20 Mayıs’ta  yapılacak kongrede, yeni kadın eş genel başkan seçimi yapılacak.

HDP Parti Meclisi (PM) , Merkez Disiplin Kurulu ile Uzlaştırma Kurulu için de isimleri belirlenecek.

HDP, Yüksekdağ’ın yerine gelecek isim konusunda kendi içinde değerlendirmeleri sürdürürken, kulislerde MYK üyesi ve Çalışma Yaşamı, Emek ve Sendikalarla İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serpil Kemkalbay’ın adı öne çıkıyor. Kemalbay, halen Yüksekdağ’ın görevini vekaleten yürütüyor.

Baydemir: Partimiz geniş kesimleri kucaklayacak bir demokrasi çağrısı hazırlayacak

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, de geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan HDP MYK-Meclis Grubu ortak toplantısının sonuçlarını düzenlendiği basın toplantısında geniş kesimleri kucaklayacak bir demokrasi çağrısı yapacaklarını bildirmiş ve şunları söylemişti:

"Partimiz geniş kesimleri kucaklayacak bir demokrasi çağrısı hazırlamaya başlayacaktır. 2013 - 2014 - 2015 Nevruz deklarasyonlarından Dolmabahçe Mutabakatı’na kadar toplumu bir arada yaşatacak tüm değer ve metinlerden esinlenecektir.

"Kürt halkı 2 yıldır uygulanan zulüm politikaları karşısında kararlı duruşunu ortaya koymuştur. Kayyum politikalarına karşı durmuştur. Barış özlemini de göstermiştir. Kürt coğrafyasında çıkan iradeye, tüm Türkiye halklarının dikkatini çekmek istiyoruz. Demirtaş’ın da ifade ettiği husus şudur; bu gidişatın kimseye kazandıran yönü olmamıştır, olmayacaktır.

"Çatışmasız, savaşsız bir sürecin başlatılmasında herkese rol, misyon görev düşmektedir. HDP görevinden kaçınmayacaktır. Demokratik siyasetin acil gündemi bölgesel bir barış ortamı için çözüm planı gerçekleştirilmesidir."
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