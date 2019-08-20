Samanyolu Haber /Gündem / Haziranda yüzde 15 zamlanan çaya bir zam daha /20 Ağustos 2019 10:20

Haziranda yüzde 15 zamlanan çaya bir zam daha

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından tüm çay gruplarında yüzde 15 oranında zam yapıldı.

SHABER3.COM

25 Hazirandan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zamlanan çay fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'işletme mamülü çay fiyatlarına ekonomik koşullardaki gelişmeler' ve 'girdi maliyetlerindeki artışlar'ı gerekçe göstererek yüzde 15’lik zammı 25 Haziran itibariyle uygulamıştı.
Gazetemanifesto'nun haberine göre, çaya yeni bir zam kararı daha alındı. Buna göre ÇAYKUR’un bugünden (20 Ağustos 2019) itibaren tüm kuru çay gruplarında yüzde 15 zama gittiği öğrenildi.

CHP’li Barış Yarkadaş, "Çaya bugün yine yüzde 15 zam gelecek! İktidar yönetemedikçe, halkın sofrasına göz dikiyor! İşte çaya bugün yapılacak zamla birlikte yeni fiyatlar… Ağzımızın tadı kalmadı…” diyerek zamlı tarifeyi paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Haziranda yüzde 15 zamlanan çaya bir zam daha Sonraki Haber >>

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:42:31