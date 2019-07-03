[ANALİZ] Enflasyonda ince taktikler: Son zamlar hesapta yok!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- "Sokağın enflasyonunu yansıtmıyor ve rakamlar gerçekçi değil" eleştirilerinin hedefindeki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.





Buna göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2019 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,01 arttı. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.





ÇAYDAN ŞEKERE BENZİNDEN ELEKTRİĞE GELEN ZAMLAR HESAPTA YOK!





Oysa geçen hafta çaya, şekere, motorine, benzine, amme alacaklarının temerrüt faizine, elektriğe ve toptan doğalgaza yapılan ve yüzde 6 ila yüzde 17 arasında değişen oranlarda rekor zamlar gelmişti. Haziran ayı ve 6 aylık enflasyonu yukarı çekeceği bilindiği için zamların hepsi haziran sonuna saklandı.





MEMUR VE EMEKLİYE BİR DARBE DE ENFLASYON FARKINDAN





Böylece hükümet bir taşla iki kuş vurdu. Hem enflasyon olduğundan düşük gösterildi hem de memur ve emekliye verilecek enflasyon farkı daha düşük kaldı.





TÜİK'in son zamları dahil etmediği enflasyon rakamlarına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5,01 zam yapılacak.





Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6,01 oranında artırılacak. Maaşı ilk 6 ayda yüzde 4 artırılan memurlar aynı dönemde enflasyon yüzde 5 olduğu için temmuzda yüzde 1,1 enflasyon farkı alacak. Yapılan sözleşmede memurun 2'inci altı ay zammı yüzde 5 olarak belirlenmişti.





ENFLASYON YÜZDE 20, MAAŞ ARTIŞI YÜZDE 10





TÜİK'in ince taktikleri ile bile son 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 20 iken memurun maaşı sadece yüzde 10,1 artmış olacak.





Memur ve memur emeklisinin maaşı geçen seneye göre yüzde 10 erimiş oldu. Aynı şekilde mağdur edilen işçi ve işçi emeklisinin de maaşı eridi.





23 HAZİRAN'DAN SONRA ZAM YAĞMURU BAŞLADI





TÜİK fiyatları her ayın 10'unda ve 20'sinde derliyor. Bu takvim bilindiği halde son zam yağmurunun ayın sonunda başlaması "manidar" bulunmuştu.





23 Haziran'da İstanbul'da tekrar edilen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hezimeti ile sonuçlanan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nden sonra gelen zam yağmurunun temmuz enflasyonuna ne kadar yansıyacağı ise şimdilik meçhul.





Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın sağ kolu olarak bilinen Yinal Yağan, TÜİK'in başına geçtiği günden beri enflasyon rakamlarına dair şaibe iddiaları bitmek bilmiyor.





Haziran ayı enflasyon verileri ile sokağın enflasyonu arasında giderek büyüyen uçurum rakamların manipüle edildiğini bir kere daha teyit etti.





Türkiye son rakamlarla dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında.





LOKANTA VE OTEL ZAMLARI İLK SIRADA





TÜİK'in açıkladığı verilere göre ana harcama grupları itibarıyla çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,50, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış gerçekleşti.





Giyim ve ayakkabıda yüzde 1,57 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,04 düşüş gerçekleşti.







Enflasyonun en yüksek olduğu harcama grupları ise şöyle: Bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 22,51, lokanta ve oteller yüzde 20,84, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,20.













ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 1,19 ARTTI





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,89 artış gerçekleşti.





Haziran ayında enflasyon sepetinde yer alan 418 maddeden 51'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin fiyatı arttı. 103 maddenin ortalama fiyatı ise düştü.





Limon, yurt içi turlar ve şehirler arası otobüs bileti en fazla zam gelen ilk üç kalem oldu.





ÜRETİCİ FİYATLARINDA ON İKİ AYIN ORTALAMASI YÜZDE 32,81



