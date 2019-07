Hazine bankacılara hangi sözü verdi?

Bloomberg’de yayımlanan habere göre Hazine yetkilileri bankacılarla yaptıkları toplantıda Hazine’nin borçlanma limitlerini aşabileceğini söyledi.







“Turkey Told Bankers It May Exceed Targets for Borrowing, Deficit” başlığı ile verilen haberde 2019 yılı için belirlenen bütçe açığı hedefinin aşılacağı belirtiliyor.





ÖDEDİĞİ BORÇTAN DAHA FAZLA BORÇ ALACAK





Buna göre Hazine borç çevirme oranını revize etmeye hazırlanıyor. Bu oran yeni borçlanma ile borç ödeme arasındaki oranı gösteriyor.





Önceki hedef yüzde 93,5 idi. Bir önceki yılın hedefi ise 98,1. Bunların hepsi de Hazine’nin ödediği kadar, hâttâ biraz daha altında borç alması anlamına geliyordu.





Bloomberg haberinde göre yeni hedef yüzde 100-110 arasında bir yerlerde oluşacak. Bir başka ifadeyle Hazine ödediği borçtan daha fazla borç alacak. Bloomberg bu oran üst düzey Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından bankacılarla yaptıkları özel bir bilgilendirme toplantısı sırasında telaffuz edildi.





26 Temmuz Cuma günü yapılan toplantıda yeni revize hedef açıkça ilan edilmemiş.





YÜZDE 110 BİLE “İYİMSER” KALABİLİR





Borç çevirme oranının yüzde 110’lara tırmanmasının bile çok iyimser bir hedef sayılabileceği belirtiliyor.





Nomura ekonomisti İnan Demir bu yılın ilk yarısında zaten borç çevirme oranının hedeflerin hayli üstünde olduğunu ve ekonomi yönetiminin, yön göstermede (guidance) bir değişiklik sinyali vermesinin sürpriz sayılmaması gerektiğini vurguluyor.





Hesaplara göre yılın ikinci yarısı borç çevirme oranı yüzde 90’a indirilirse sene sonu ortalaması ancak yüzde 110’u bulabilecek.





Hazine borç stokundaki yılın ilk yarısındaki anormal bozulmayı geçmişte Hazine’de Kamu Finasmanı Genel Müdürlüğü yapmış olan Hakan Özyıldız kendi blogundaki son makalesinde dikkati çekti.





BORÇ LİMİTLERİNİ ARTIRMAK İÇİN KANUN





Yeni hedefi tutturabilmek için bile Hazine, yılın ilk yarısında 103,1 milyar TL’ye çıkan ve böylece borçlanma stratejisindeki hedeflerin yüzde 45 üstüne çıkan iç borçlanmayı yılın ikinci yarısında ciddi olarak geri çekmek durumunda.





Bütçe açığı hedefi de muhtemelen bu yıl tutturulamayacak. Hedefe göre açığın milli gelire (GSYH) oranı yüzde 1,8 olacaktı. Bloomberg sene sonunda bu oranın yüzde 2,8’e kadar çıkabileceğini belirtit.





Haberin en can alıcı malumatı son cümlede yer aldı. “Hükümet borç limitlerini yükseltecek bir kananu çıkarmayı planlıyor.”