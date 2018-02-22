Hazine para bulamayınca Çin’in Panda piyasasına yöneldi...

Hükümet kaynak ihtiyacı için dış borçta yeni piyasaları araştırıyor. Daha önce klasik piyasaları olan ABD ve Avrupa dışında Japonya ve Arap piyasalarından borçlanma gerçekleştiren Hazine bu kez Çin’in Panda piyasası olarak da adlandırılan tahvil pazarından borçlanabilmek için süreç başlattı.

Hazine Çin'in panda piyasasında tahvil ihracını araştırmak için bankaları yetkilendirdi. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin'in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC'ye yetki vermiştir" denildi.

Açıklamada ihraç için gerekli prosedürlerin tamamlanması ve piyasa koşullarının uygunluğu çerçevesinde, ihracın 2018 yılı içinde gerçekleştirilmesinin planlandığı da belirtildi. Ekonominin Koordinasyonu'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Şubat ayı başında, Hazine'nin dış borçlanmada Çin'den Panda Bond, Rusya'dan da Ruble cinsi borçlanma için piyasaları değerlendirdiğini söylemişti.





İlk ihraçların finansman miktarı ve vade olarak mütevazı seviyelerde olacağını belirten Şişmek, "Çin'de kaynak fazlası var ve 2 önemli bankası artık Türkiye'de. Oradan daha fazla kaynak akışı nasıl sağlayabiliriz diye bakıyoruz" demişti.

Hazine 2018'de uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6.5 milyar dolar tutarına kadar dış finansman

hedeflerken bunun 2 milyar dolarlık kısmı Ocak ayı başında gerçekleşti. Hazine'nin 2017 sonu verilerine göre 90 milyar dolarlık dış borç stokunun 81 milyar doları dolar ve euro cinsinden.

Hazine verilerine göre 2017 sonu itibarıyla dış borç stokunun 58.9 milyar doları dolar cinsinden, 23.4 milyar doları

euro cinsinden, 6.2 milyar doları yen cinsinden 1.4 milyar doları SDR cinsinden, kalanı yani sadece 328 milyon dolar ise diğer para birimlerinden oluşuyor.