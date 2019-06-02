Samanyolu Haber /Gündem / Hazine borç için borçlanacak /02 Haziran 2019 14:21

Hazine borç için borçlanacak

Hazine, yüklü borç ödemeleri için 39.5 milyar lira borçlanacak!

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran-Ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak. Hazine’nin, Haziran’da 13,4 milyar liralık, Temmuz’da 23,4 milyar liralık, Ağustos’ta da 13,7 milyar liralık borç ödemesi bulunuyor.

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Haziran’daki iç borçlanmanın 9,3 milyar lirasının piyasadan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, 500 milyon lirasının kira sertifikasından, Temmuz’daki iç borçlanmanın 14,5 milyar lirasının piyasadan, 5 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın ise 5,3 milyar lirasının piyasadan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan ve 500 milyon lirasının kira sertifikasından oluşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran-Ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran’da 12 milyar lira, Temmuz’da 19,5 milyar lira ve Ağustos’ta da 8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek. Bakanlığın Haziran-Ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, Haziran’daki 11,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12 milyar liralık, Temmuz’da 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,5 milyar liralık, Ağustos’ta da 8,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
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