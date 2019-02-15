Hazine bir yıllık borçlanmanın yüzde 70’ini iki ayda yaptı

Bu tahvil ihracıyla Hazine, 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar yapılması planlanan dış finansman programının 5.4 milyar dolarlık kısmı da tamamlanmış oldu.





Hazine ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, ocak ayı sonunda ise 1.25 milyar avro borçlanma yapmıştı.





Hazine 2019’da öngördüğü dış finansmanın yüzde 70’e yakınını yılın ilk iki ayı bitmeden gerçekleştirmiş oldu.





İhraca toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 47’si Ortadoğu, yüzde 30’u Birleşik Krallık, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i ABD, yüzde 1’i Türkiye ve yüzde 5’i Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.