Samanyolu Haber /Ekonomi / Hazine, 3.1 milyar lira borçlandı /14 Kasım 2017 15:49

Hazine, 3.1 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 3 milyar 93 milyon lira borçlandı.

Hazine, 3.1 milyar lira borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihaleyle 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz 13.31 ve bileşik faiz yüzde 13.75 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 358.4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 485.1 milyon lira, net satış 482.5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 240 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 1.8 milyon lira teklif alındı ve 551 milyon lira satış yapıldı.
İkinci ihalede 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.
İhalede ortalama basit faiz yüzde 11.98, bileşik faiz yüzde 12.33 oldu. İhalede 1 milyar 813.8 milyon liralık teklif gelirken, 922.8 milyon liralık nominal satış, 867.6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 240 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 582 milyon liralık teklifin ise 711.9 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyar 93 milyon lira borçlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hazine, 3.1 milyar lira borçlandı Sonraki Haber >>

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Ön tekeri kırılan uçak nasıl iniş yaptı

Ön tekeri kırılan uçak nasıl iniş yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:45