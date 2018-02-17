Hayvan besicisi köylüler: İlk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız

Ağrı Hayvan Borsasında bulunan çiftçi, besici ve tüccarlar işlerinin iyi gitmediğini söyleyerek, yıllardır ilk kez böylesi bir krizle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.







Hükümetin ithal et politikaları, saman, yem ve mazot fiyatlarının her gün biraz daha artması Ağrı Hayvan Borsasında işleri bitme noktasına getirdi. Soğuk havaya aldırmadan sabahın erken saatlerinde borsanın yolunu tutan, tüccar, çiftçi ve besiciler akşam evlerine eli boş dönmek zorunda kalıyor. Hayvanlarını satmak için geldikleri pazarda çiftçiler, hayvancılığın kötüye gittiğini söyleyerek, yıllardır ilk kez böyle bir sıkıntı ile karşılaştıklarını belirtti.





‘HER ŞEY ATEŞ PAHASI’





Ağrı Hayvan Borsasında 9 yıldır bekçilik yapan Nurettin Topçu, halkın artık ancak bayramdan bayrama et yiyebildiği bir döneme girildiğini söyledi. Aynı zamanda hayvancılık da yapan Topçu, saman fiyatının arttığını söyleyerek, insanların hayvan besleyemeyecek duruma geldiğini belirtti.





Saman ihtiyaçlarını Urfa, Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerden karşıladıklarını söyleyen Topçu, “Burada saman fiyatları en az 1.10 kuruşa, Arpa ise 80 kuruşa satılıyor. Bu fiyat pahalılığı nedeniyle insanlar artık hayvancılık yapamaz duruma geldiler. Hayvancılık yapanların durumu bu nedenle çok kötü” dedi.





ZARARINA DAHİ SATIŞ YOK





Yasin Kanat adlı esnaf ise sonbaharda aldıkları hayvanları ahırda beslediklerini ve samanın pahalılığından dolayı 7 bin TL’ye aldıkları bir hayvanın maliyetinin en az 9 bin 500 TL’ye ulaştığını söyledi. Kanat, “Hayvanın alımı için 7 bin 500 TL ücret veriyorlar. Zararına nasıl satacağız? Ne yapacağız biz de şaşırdık” dedi.





Genç çiftçi Hüseyin Deniz , “Hükümet öyle bir hale getirdi ki insanlar perişan oldu. Bir ay önce 3 bin TL’ye aldığımız havyanı şimdi 5 bin TL’ye alıyoruz. Şap hastalığı da giderek yaygınlaşıyor. Hayvanlarımı satmak için araç tutup günde 8 kilometre yol yapıyorum. 15 gündür hayvan dahi satamadık. Cepten mazot parası, yem ve kepek parası veriyoruz. İş yok, tüccar yok” dedi.





‘ŞAP BELASINA ÖNLEM YOK’





Şap hastalığının bölgeye bela olduğunu söyleyen besiciler, “Bugün Avrupa’da şap hastalığının ‘Ş’ harfi dahi yok. 30 hayvanımız şap yüzünden telef oldu. Ağırı Tarım Müdürlüğü bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor” şeklinde konuştu.





Evrensel