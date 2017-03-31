Samanyolu Haber /Gündem / Hayrettin Karaman Saray'a itaat istedi... /31 Mart 2017 13:25

Hayrettin Karaman Saray'a itaat istedi...

Prof. Karaman: İslam bazı sıfatları taşıyan kimselere itaat edilmesini istemiştir; başkan da bunlardandır!

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Görüşleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresi tarafından da dikkate alınan Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Kur'an'da yer alan 'itaat' ile ilgili ayetleri hatırlarak, "İslâm dini, gerek kamu hayatında ve gerek özel hayatta bazı sıfat ve özellikleri taşıyan kimselere itaat edilmesini, onların buyruklarının yerine getirilmesini ve söylediklerine uyulmasını istemiştir" dedi. Karaman, "Başkan, aile reisi, kumandan, ana-baba, bilmeyenlere göre bilenler (âlimler) bunlardandır ve ulü'l-emr kavramına bunların tamamı dahil bulunmaktadır" görüşünü savundu. 

"Bilmeyenler, Müslüman, âdil, kâmil ahlâk sahibi ve âlim olan kimselere danışmak, fetva sormak ve aldıkları cevabı uygulamak mecburiyetindedirler" diyen Karaman, "Yöneticiler de –bilmedikleri konuları– bilenlere sormakla yükümlüdürler. Bu açıdan bakıldığında birinci derecede ülü'l-emr 'âlimlerdir', ikinci derecede ülü'l-emr ise 'yöneticiler, âmirler ve kumanda mevkiinde olanlar'dır" ifadesini kullandı.
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