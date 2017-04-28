Hayra alamet değil

Şevki Yılmaz'ı korku sardı: Bu hayra alamet değildir!





Referandumun ardından AKP'ye yakın kalemler arasında başlayan 'iç temizlik' polemiği sürüyor.





Kavga "Müslümanlar-islamcılar" kavgası ve "AKP'liler-AK Partililer" kavgası şeklinde, zaman zaman da 'Reisçiler-Hocacılar" kavgası şeklinde devam ederken, Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz ise bugünkü yazısında yaşanan tartışmanın son erdirilmesi ve Erdoğan ile Gül-Davutoğlu arasında 'fitneye' izin verilmemesi çağrısında bulundu.





AKP'nin gençler arasındaki desteğinin giderek azaldığına da dikkat çeken Yılmaz, Tayyip Erdoğan için ise "mazlum coğrafyanın dualı lideri" ifadesini kullandı.





İşe Şevki Yılmaz'ın bugünkü yazısında dikkat çeken o bölüm:





Bilhassa gençlik arasında ve üniversitelerimizde iktidarımıza destek giderek azalmaktadır! İktidarımızın destekçileri ihtiyarlaşmaktadır!





Bu hayra alamet değildir!





Referandumda kabul edilen Başkanlık sistemiyle inşallah bundan sonra kıyamete kadar mason birinin, din ve vatan düşmanlarının başkan seçilmesi imkânsız olduğundan tilki kurnazlığını deneyeceklerdir!





CHP, HDP ve tüm Siyonist ve haçlı dünya cephesi, milleti aldatabilecek ÇAKMA ADAY OYUNU’nu planlıyorlar!





Erdoğan’ın karşısına, ‘’Makamkolik’’ hastalığına yakalanmış içimizden birilerini aday gösterme gayreti içindedirler!





Evet oylarıyla getirdiğimiz hak ve hürriyetler, işbirlikçiler ya da bir takım hainlerin eliyle zulme dönüşebilir!





Onun için bugün; birlik, dirlik ve kardeşlik ruhuna dünden daha çok muhtacız!





Pireye kızarak, vatan yorganını yakmadan yolumuza daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam etmeliyiz!





Beraber ıslanıp, beraber yürüdüklerimizi yolda bulduklarımıza tercih etmemeliyiz!





‘’Kim hayır verdi’’? tecessüsünü bırakarak, kişileri yıpratmak isteyen fitnebaz tuzakkoliklere fırsat vermemeliyiz!





Aldatılarak hayır veren milyonlarca kardeşimizi öfkelendirici, küstürücü, hakaretvari sözleri bilerek söyleyen içimize gizlenmiş Fetosalcı ve ulusalcıprovokatörleri susturmalıyız!





Ak hareketinin ve mazlum coğrafyanın dualı lideri Receb Tayyib Erdoğan kardeşimizle beraber yürüyüp, ıslanan Gül ve Davudoğlu kardeşlerimizin arasını açmaya ve fitne çıkartma çabasında olmaya devam eden arabozucu dalkavuklara karşı uyanık olmalı ve onları dışlamalıyız!





“Hayvanlar koklaşarak, insanlar da konuşarak anlaşır!” gerçeğini unutmamalıyız!





Arabozucu fitnekolikler yerine arabulucu ehli hal ve ilim ehliyle akil heyetleri acilen yeniden oluşturmalıyız!





Allah’ımızın ihsanıyla Receb Tayyib kardeşimize ikram edilen halkımızın sevgi rüzgârını, dalga kıran gibi kıran, içimizdeki rüzgâr kıranları tüm teşkilat, belediye ve bürokrasiden acilen tasfiye etmeliyiz!





Unutmayalım ki deniz asla leş kabul etmez!