'Hayır' için kurulan AKP vakfı ABD'de yaklaşık 3 milyon dolara villa aldı

Muhammed Ali’nin eşi Lonnie Ali, ABD’nin Michigan eyaletindeki Berren Springs’teki 328 dönüm arazi ile birlikte çiftliği Haziran 2018’de satışa çıkardı. Çiftlik ve arazi için 2 milyon 895 bin 37 dolar fiyat biçildi. Muhammed Ali arazi ve çiftliği 1975 yılında 400 bin dolara satın almış, 2006 yılına kadar da yaşamıştı. Çiftlikte; bir tanesi 3 bin 960 metrekare olmak üzere iki konut binası, bir boks ringi, buhar ve masaj odaları, yarım kilometre boyunda at pisti, basketbol sahası, büyük bir havuz ve ayrıca müstakil bir spor salonu da vardı. Çiftlik ve arazi için ödenen 2 milyon 895 bin 37 doların 37 doları ise Muhammet Ali’nin şampiyonluk sayısı olarak simgesel bir anlam taşıyor.







400 bin dolar ucuza





Aralık ayının son günlerinde Muhammed Ali’nin arazi ve çiftliği satıldı. Satışın, belirlenen fiyatın yaklaşık 400 bin dolar düşük fiyata, yaklaşık 2.5 milyon dolar karşılığı gerçekleştiği belirtildi. Muhammed Ali’nin arazi ve çiftliği New York merkezli Turken Vakfı’na satılmıştı.





Turken Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV tarafından kuruldu. Amerika’daki Müslüman öğrencilere burs ve yurt olanağı sağlamak amacıyla kurulduğu öne sürülen vakfın; Boston, Virgina, Chicago, Manhattan, Queens ve Washington’da 11 yurdu var.





Kurucular vergi ödemiyor





Amerika Michigan’da St. Joseph Nehri’ne uzun bir kıyısı olan arazi ve çiftliği yaklaşık 2.5 milyon dolara satın alan Turken Vakfı’nın kurucuları Ensar Vakfı ve TÜRGEV, Türkiye’de kamu yararına vakıf olarak faaliyet gösteriyor. Bu yüzden devlete vergi vermiyor. Arazi ve çiftliği satın alan Turken Vakfı’nın Genel Sekreteri Haluk Gani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun. Vakfın yöneticileri arasında Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak var. Turken’in kurucularından TÜRGEV’in Genel Başkanı Fatmanur Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak TÜRGEV’de de yönetim kurulu üyesi,. TÜRGEV’in yöneticileri arasında Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mevlüt Uysal da bulunuyor. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ise vakfın genel kurul üyeleri listesinde yer alıyor.





Cumhuriyet