'Hayır' demek hainlikse, Abdullah Gül hain mi?

Saadet Partisi eski genel başkanı Mustafa Kamalak katıldığı televizyon programında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'hayır' oyu kullanacağını iddia etti.





Teklif edilen anayasanın Erdoğan'a danışmanları tarafından kurulan tuzak olduğunu belirten Kamalak, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü kastederek, "Eğer, bu pakete hayır demek hainlik ise, demek bu ülkenin bir önceki Cumhurbaşkanı hain durumunda" dedi.





"Akıl sahibi olan kimse bu anayasaya okuyup evet demez"





18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Prof. Dr. Mustafa Kamalak, metni okuyan ve akıl sahibi olan hiçkimsenin bu anayasa teklifine evet demesinin mümkün olmadığını ifade etti. Kamalak, "Herkese soruyorum. Akıl sahibi olan herkese. Zerre kadar aklım var diyen herkese soruyorum. Bir tek kişiye kanun yapma yetkisi vermek, bu ülkenin lehine olur mu? Düşünüp, bu paketi okuyup ülkenin lehinedir diyecek tek bir kişinin bile olacağını sanmıyorum" diye konuştu.





"Biz bunu daha önce İttihat ve Terakki'de gördük. Orada üç tane paşa vardı. Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa. Güç toplandı, Enver Paşa'nın eline geçti. Devletin yetkileri Enver Paşa'nın elinde toplandı. Enver Paşa, padişahın bile haberi olmadan, ülkeyi 1. dünya savaşına soktu. Osmanlı tam 30 cephede savaşmak mecburiyetinde kaldı. Bunlardan biri de hala ağıtları dilden dile dolaşan Yemen cephesiydi. Bakın bir kişi devlete hükmetti, savaşa soktu, 24 milyon metrekarelik Osmanlı'dan bugün elimizde bir bahçe gibi Anadolu kaldı."





Teklif edilen anayasa ile ülkenin bölüneceğini söyleyen Kamalak, "Daha vahimi, siz bu ülkenin bölünmesini istiyor musunuz? Bu paket ona müsaade ediyor" diye konuştu.





"Bu anayasa Erdoğan'a danışmanları tarafından kurulan bir tuzaktır"





Kamalak, referandumda giden anayasa paketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulan bir tuzak olduğunu ifade etti ve şu iddiaları ortaya attı:





"Bu paketin Sayın Cumhurbaşkanı için de bir tuzak olduğuna inanıyorum. Danışmanlarının yanlış bilgi verdiğine inanıyorum. Tuzağın olduğu apaçık."





"Padişahlara bile böyle yetki verilmedi"





Kamalak'a göre Osmanlı'da padişahlara bile Cumhurbaşkanlığı sistemindeki yetkiler verilmedi.





"Osmanlı'da padişahların bile bu yetkisi yoktu. Her istediğini yapamazdı. Şimdiki anayasa mahkemesinin görevini yapan fetva makamı vardı."





"Hayır demek hainlik ise Abdullah Gül hain mi?"





Prof. Dr. Kamalak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kastederek, "Eğer, bu pakete hayır demek hainlik ise, demek bu ülkenin bir önceki Cumhurbaşkanı hain durumunda. Önceki TBMM Başkanı hain durumunda öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek mahkemesinin eski başkanı hain durumunda öyle mi?" diye sordu.