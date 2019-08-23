Haydarpaşa'yı da sessiz sedasız satışa hazırlıyorlar

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında, "Haydarpaşa arazileri satış yolunda mı?" sorusunu gündeme getirdi. Haydarpaşa Garı arazileri için iktidara yakın sermayeye devir planı işaretleri göründüğünü yazan Toker, 5 No'lu Koruma Kurulu'nun Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi SİT alanı sınırlarında kalan altı adet parselin yıkılmasında sakınca bulunmadığına karar verdiğini söyledi.





Toker'in, "Yangın" başlığıyla (23 Ağustos 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:





Ankara Tren Garı arazilerinden sonra Haydarpaşa Garı arazileri için de iktidara yakın sermayeye devir planının işaretleri göründü. Kadıköy Gazetesi'nde dün Erhan Demirtaş imzalı haber, iktidarın rant hırsının tarihi doku dinlemeden süreceğinin kanıtı. TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü'nün talebiyle, İbrahimağa Mahallesi sınırları içindeki mülkiyeti TCDD'ye ait olan bazı taşınmazların Kültür Bakanlığı'na devri kabul edilmiş.





5 No'lu Koruma Kurulu, 240 ada 16 parselde yer alan bazı yapıların ve açık alanların “Gençlik Sanat Etkinlik Alanı” olarak kullanılmasına olur vermiş, Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi SİT alanı sınırlarında kalan altı adet parselin yıkılmasında sakınca bulunmadığına karar vermiş. Söz konusu alanda yer alan bazı lojmanların ise acilen boşaltılması istendi. Haydarpaşa Dayanışması'ndan Tugay Kartal söz konusu taşınmazların ileride özel şirketlere devredilebileceğini söylüyor.





Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen “Gelişmeler Haydarpaşa Garı ve çevresinin özelleştirilerek, gar fonksiyonunun kaldırılabileceğine işaret ediyor” dedi.





Keşke yanılıyor olsak.