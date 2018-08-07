Samanyolu Haber /Gündem / Haydar Baş'a 'malvarlığına tedbir ve yurtdışı çıkış yasağı' şoku /07 Ağustos 2018 09:28

Haydar Baş'a 'malvarlığına tedbir ve yurtdışı çıkış yasağı' şoku

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu. Baş'ın yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

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Mahkeme, eski müridi ve ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attırdığı suçlamasıyla yargılanan ve hakkında ‘Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılan Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Sözcü'nün haberine göre, Eraslan'ın hekim olan karısı Meral Eraslan, mahkemede “bu yapılanma içerisinde sömürülen sadece biz değiliz. Bunların içinde bizim gibi başkalarına da senetler imzalatılıyor” dedi.

Haydar Baş’ın yanısıra avukatı Lütfullah Önder adına kayıtlı gayrimenkullere de tedbir konuldu.

Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında ‘zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2’şer yıl 6’şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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