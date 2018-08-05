Samanyolu Haber /Gündem / 'Hayatını kurtardığımı her yerde anlatırdı, TSK'dan ihraç olmamı sağladı' /05 Ağustos 2018 13:51

'Hayatını kurtardığımı her yerde anlatırdı, TSK'dan ihraç olmamı sağladı'

TSK'dan ihraç edilen helikopter pilotu subay Twitter'dan yazdı: Hayatını kurtardığım Kara Kuvvetleri komutanı beni ihraç ettirdi

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Geçtiğimiz cuma günü Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde boş araziye acil iniş yapan askeri helikoptere köylülerin yardımı haberlere yansıdı. Haberde, Alanyurt Köyü sınırlarında askeri bir helikopter teknik bir aksaklık nedeniyle acil iniş yaptığı, helikopterin iniş yaptığını gören yöre halkının askerlere ikramda bulunduğu aktarıldı.

15 Temmuz sonrası TSK’dan ihraç edilen subay İskender Girgin bu haberi Twitter’dan paylaşıp ilginç bir hatırasını anlattı. 1999’da o zaman Kurmay Albay olan ve 15 Temmuz’un döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın hayatını kendisinin kurtardığını söyleyen Girgin, “En son 1999 yılında Muş Ova’sına helikopter ile acil iniş yaptıktan sonra hayatını kurtardığım(2016’ya kadar beni gördüğü her ortamda bu hikayeyi anlatırdı) Kur.Alb. Salih Zeki Çolak 2016 yılında TSK’dan ihraç olmamı sağladı.” ifadelerini kullandı.

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