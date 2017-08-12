Hayati Yazıcı'dan erken seçim açıklaması

Hayati Yazıcı, A Haber'de katıldığı programda son günlerde yaşanan erken seçim tartışmalarına değindi.





Bu tür söylemlere Türkiye’nin siyasi geleneğinde sık sık rastlandığına dikkati çeken Hayati Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Böyle gündem farklılaşınca, yeni bir hükümet modeli uygulayacağız, cumhurbaşkanı hükümet sistemi, bundan dolayı seçimlerden söz ediliyor. '2019’da üç seçim, yerel seçimlerle birlikte, yapılacak dendiğinde işte birisi de araya bir erken seçim diye bir laf atıyor. Bizim gündemimizde kesinlikle yok, biz gerçekçi bir partiyiz.





Dünyada olup bitenlerle Türkiye’nin durumunu kıyasladığınız zaman sosyoekonomik olarak hangi kriteri, hangi alanı dikkate alırsanız mevcut koşullara rağmen iyileştirmeler devam ederken seçimi gerekli kılan şey ne? Bir yerde tıkanırsınız, siyasetin yürüyeceği alan yoktur, bir tıkanma var, çözüm seçimdir. 'Efendim, hükümetin faaliyet alanı kısıtlanmıştır çözüm seçimdir.' Bunların hiçbirisi yok. Erken seçim bizim gündemimizde yok. İnşallah her üç seçimi de 2019’da anayasada, yasalarda öngörülen tarihte gerçekleştireceğiz."