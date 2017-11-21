Samanyolu Haber /Gündem / Hayaller 1.98 gerçekler 3.95! /21 Kasım 2017 22:43

Hayaller 1.98 gerçekler 3.95!

AKP'nin 2018'de 1,97 TL olarak öngördüğü dolar, bugün 3,95 TL ile günü kapattı.

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AKP'nin 2018 dolar kuru beklentisi 1,98 TL'ydi, dolar bugün 3,95 TL!

AKP'nin, 2014-2018 yılını kapsayan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda 2018 itibariyle 1,3 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve 16 bin dolarlık kişi başına milli gelir hedeflerinin; dolar kurunun beş yılda sadece 10 kuruş dolayındaki bir artışla 1,97 TL olacağı varsayımına göre oluşturulmuştu.

Buna göre AKP, 2018 yılında doların 1,97 TL olmasını öngörüyordu.

21 Kasım 2017 itibariyle ise dolar kuru bu sabah 3,98 TL sınırına kadar dayandı, günü 3,95 TL ile kapattı.

Bu sabah güne 3,92 TL seviyelerinden başlayan dolar saat 10.00 itibariyle 3,9870 TL'ye kadar yükseldi. Dolardaki yükselişe müdahale ise Merkez Bankasından geldi.

Merkez Bankası, Kasım ayı içerisindeki dördüncü hamlesini yaparak bankaların gecelik borç alma limitini sıfıra düşürdü.
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