Havuz'un 'Yeni Söz'ü Vatikan'a neden photoshop yaptı

İyi Parti’den, ‘Logo Vatikan’dan’ iddiasına ‘Kayı Boyu’ referanslı yalanlama





AKP'ye yakın Yeni Söz gazetesinin birinci sayfasında kullanılan görselde St. Peter Basilikası’nın avlusunda, İyi Parti logosunda kullanılan güneş ve renklere yer verildi.



















Basilikanın avlusunda aslında bu renkler yok. Nitekim altındaki yazıda görselin nasıl edinildiği belirtilmedi.













St. Peter Basilikası’nın avlusu







Eski Türk Tarih Kurumu başkanı Halaçoğlu iddiaya Twitter’dan yanıt verdi. Halaçoğlu, Osmanlı devletinin kurucu ailesi Kayı Boyu’nun mezarlarından birinin görselini de paylaştı.













Görselde güneş sembolü ve Ronik alfabeyle ‘Kayı’ yazısı görülüyor.