Samanyolu Haber /Gündem / Havuz'un 'Yeni Söz'ü Vatikan'a neden photoshop yaptı /26 Ekim 2017 23:55

Havuz'un 'Yeni Söz'ü Vatikan'a neden photoshop yaptı

İyi Parti’nin logosunun Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan’daki St. Peter Basilikası’nın avlusunun havadan görünümü olduğu iddiasına İyi Parti’li tarih profesörü Yusuf Halaçoğlu bir ‘Kayı Boyu’ mezartaşının fotoğrafıyla yanıt verdi.

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İyi Parti’den, ‘Logo Vatikan’dan’ iddiasına ‘Kayı Boyu’ referanslı yalanlama

AKP'ye yakın Yeni Söz gazetesinin birinci sayfasında kullanılan görselde St. Peter Basilikası’nın avlusunda, İyi Parti logosunda kullanılan güneş ve renklere yer  verildi.




Basilikanın avlusunda aslında bu renkler yok. Nitekim altındaki yazıda görselin nasıl edinildiği belirtilmedi.



St. Peter Basilikası’nın avlusu

Eski Türk Tarih Kurumu başkanı Halaçoğlu iddiaya Twitter’dan yanıt verdi. Halaçoğlu, Osmanlı devletinin kurucu ailesi Kayı Boyu’nun mezarlarından birinin görselini de paylaştı.



Görselde güneş sembolü ve Ronik alfabeyle ‘Kayı’ yazısı görülüyor.
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