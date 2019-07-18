Havuzun Gürcistan'da gözaltında dediği isim: Hakkımda çıkan haber tamamiyle yalan

SAMANYOLUHABER- "Havuz medyası" olarak tabir edilen Sabah gazetesinde çıkan haber muhatabı tarafından yalanlandı. Özellikle Hizmet Hareketi ve mensuplarına yönelik yalan haberleriyle bilinen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yarı resmi yayın organı olan Sabah'ın isimsiz ve imzasız haberindeki iddiaları, hedef aldığı muhatabı tarafından reddedildi.







Gazetede çıkan haberde "Gürcistan imamı" olarak tarif edilen Adem Önal'ın Güney Osetya dağlarına yerleştiği ve burada gözaltına alınarak yerel polis tarafından sorgulandığı öne sürüldü.





Bu haber bizzat Önal tarafından yalanlandı.





ÖNAL: GÖZALTI VEYA BENZERİ BİR SÜREÇ HİÇ YAŞANMADI





Samanyoluhaber'in görüştüğü Önal habere ilişkin şunları aktardı:





''Normalde takip etmiyorum havuz medyasını. Ancak bir arkadaşım görmüş ve bana haber verdi. Ardından zaten dünyanın dört bir tarafından çok sayıda arkadaşım arayarak olayın aslını öğrenmek istedi. Haberde muhabir, editör ismi de yok. Bu gibi yalan haberleri niye yapıyorlar anlamış değilim, gözaltı, yakalama vb olay hiç yaşanmadı.''





Önal 16 yıldır yurt dışında olduğunu belirterek Türkiye'de ilgisinin olmadığı konularla ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılmasını da ayrı bir 'garabet' diye niteledi:





''16 yıldır yurtdışında yaşıyorum. Türkiye'deki olaylara ilişkin bana yakalama kararı niye çıkarılıyor onu da anlamış değilim. Bu da Türkiye'deki bozuk yargı düzeninin bir parçası olsa gerek."



