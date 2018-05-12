Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin anket şirketi Havuzun anketini yalanladı... 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 55'' değil /12 Mayıs 2018 18:40

AKP'nin anket şirketi Havuzun anketini yalanladı... 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 55'' değil

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Güneş gazetesinin "ANAR'ın son anketine göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 55" şeklinde yayınladığı haberi yalanlandı

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.Havuz medyasından Güneş gazetesinin anket haberine, AKP'ye yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi ANAR'dan yalanlama geldi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANIN YÜZDE 55" ŞEKLİNDE HABER YAPMIŞLARDI 

Güneş'in seçimlerle ilgili hazırladığı anket haberinde, “Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi. AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan’ın önde olduğunu açıkladı. Uslu, ‘seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor’ diyerek sözlerini noktaladı” ifadelerine yer verilmişti

."BU RAKAMLAR ESKİ"

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uslu, “Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız” ifadelerini kullandı. 

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