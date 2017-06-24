Havuzda ihmal ölüm getirdi, 5 kişi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocukların 12, 15 ve 17 yaşında olduğu belirtiliyor. Çocuklara yardımcı olmak isterken hayatını kaybedenlerin işletme sahibi ve oğlu olduğunu bildirdi.

Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişi, yapılan kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.





Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede, işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişinin de elektrik akımına kapıldığı ancak kendilerini geri çekerek canlarını kurtardığı belirtiliyor.