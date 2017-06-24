Samanyolu Haber /Gündem / Havuzda ihmal ölüm getirdi, 5 kişi hayatını kaybetti /24 Haziran 2017 10:37

Havuzda ihmal ölüm getirdi, 5 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir su parkında elektrik kaçağı nedeniyle, havuzda yüzen 3 çocuk ve onları kurtarmak isteyen 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Havuzda ihmal ölüm getirdi, 5 kişi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocukların 12, 15 ve 17 yaşında olduğu belirtiliyor. Çocuklara yardımcı olmak isterken hayatını kaybedenlerin işletme sahibi ve oğlu olduğunu bildirdi.
Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişi, yapılan kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede, işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişinin de elektrik akımına kapıldığı ancak kendilerini geri çekerek canlarını kurtardığı belirtiliyor.
<< Önceki Haber Havuzda ihmal ölüm getirdi, 5 kişi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:32