"Beşli çete" artık dört kişi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu medya havuzuna 100'er milyon dolar aktaran Cengiz, Kalyon, Limak, Mapa ve Kolin şirketleri İstanbul Yeni Havalimanı (3'üncü havalimanı) ihalesini kazanmıştı.





Milyarlarca liralık ihaleleri üst üste kazanan beş şirket "beşli çete" diye nitelendiriliyordu.





Yönetim kurulu başkanlığı görevini Naci Koloğlu'nun (sağdan 2'nci) ifa ettiği Kolin İnşaat, İstanbul Yeni Havalimanı ortaklığından ayrıldı.





KOLİN HİSSE DEVRİ İÇİN MÜRACAAT ETTİ





Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Yeni Havalimanı için kurulan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin devretmek için Rekabet Kurumu'na müracaat etti.





Rekabet Kurumu, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.











