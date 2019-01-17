Havuza düşen kadını timsah parçaladı

BBC Türkçe'nin haberine göre çiftliğin laboratuvarının müdürü olduğu bildirilen Deasy Tuwo adlı 44 yaşındaki kadının bir kolunu koparan ve karnını parçalayan timsah, uyuşturularak barınağa nakledildi.







Tuwo'nun, Merry adlı 4,4 metre boyundaki, 700 kiloluk timsaha yemek verirken havuza düştüğü belirtiliyor.





Kadının parçalanmış cesedi ertesi gün çiftlik çalışanları tarafından bulundu.







Fransız haber ajansı AFP'ye göre, polis yetkilileri, kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğunu söyledi.

