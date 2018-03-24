Samanyolu Haber /Gündem / Havuza düşen Hürriyet yüzmeye başlamış maşallah /24 Mart 2018 18:20

Havuza düşen Hürriyet yüzmeye başlamış maşallah

Satış Tam olarak tamamlanmadan Hürriyet Gazetesi havuza çabuk uyum sağladı...

SHABER3.COM

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu'nun Hürriyet Gazetesi'ndeki değişimi yazdı... 

Aydın Doğan’ın elindeki medyayı kupon arazi fiyatına satması, ekonominin ruhuna aykırı… Ülke bu noktaya geldiyse hep beraber helvasını yiyip Türkiye ekonomisinin ruhunu şad edelim.

Helva mı dedim? Halt ettim! Kilo aldırmayan tatlı demek istedim. Mümkünse şeker ve unun yerine badem sütü ve badem unu kullanalım. Bal ile tatlandıralım. Hürriyet’ten Hande Fırat tatmış, Saray’da öyle yapılırmış.

Doğan Medya’nın dolayısıyla Hürriyet’in de havuza düştüğü şu günlerde son haline bir kez daha bakayım dedim… Yüzmeye başlamış maşallah…

Hürriyet’teki köşe yazısında, itibarda tasarruf yapılmadığını anlatılıyor… Ferahlayın, vergilerimiz boşa gitmiyor. Dünya 650 metrekarelik Saray mutfağını kıskanıyor!

Not: Ekonomi mi? O gayet iyi… Hâlâ kıskanıyorlar bizi! Bir, iki, üç, dolar, Euro, benzin, yedi, sekiz, dokuz… Yazlık Saray’ın mutfağını da merak ediyoruz! Doların dört lirayı görmesini artık pazartesi okursunuz.
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