Bu bir kullanıp atma hikayesidir

Yunus Süer daha önce Koza Holding’e kayyım atama kararının altında imzası vardı. Süer’in, 15 Temmuz öncesi Ankara’da açık olan hizmet hareketine yakın kolejlerin yüzlerce polisle basılması ve aranması, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında dinlettiği Erdoğan’a ait sıfırlama tapesi olarak bilinen evdeki paraları saklama ve dağıtma operasyonunun ses kayıtlarıyla ilgili fezleke oluşturulmasının önünün açılması gibi çok sayıda kararı bulunuyor. Süer, geçtiğimiz Temmuz ayındaki son HSYK kararnamesiyle Çorum’a sürülmüştü.







Eski müsteşarın eşini tahliye edince hedefe kondu!





Hakim Yunus Süer, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem’in, sözde F… davalarında tutuklu hâkim eşi Gülümser Erdem’i tahliye etmişti. Havuz medyası Sabah’ın haberine göre, mahkeme kararına göre tahliye müzekkeresinin düzenlendiği tarihte yetkili mahkeme olan Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin yargıcı Ali Ramazan Bilgisiçok izinliydi. İddiaya göre, 2. Sulh Ceza Hâkimi Yunus Süer, yetkisi olmadığı halde 28-29 Haziran tarihlerinde itiraz dilekçesini işleme koydu ve tahliye kararı verdi. Tahliye kararının ardından Erdem hakkında tahliye müzekkeresi düzenlendi.





İddiaya göre daha sonra Gülümser Erdem tahliye kararının, yetkisiz mahkemece verildiğinin ortaya çıkması üzerine, 3. Sulh Ceza Hâkimliği itiraz dilekçesini yeniden ele aldı. Gülümser Erdem’in tahliyesine karar verilen 30 Haziran tarihli korsan tahliye karar iptal edildi.





Yüzlerce tutuklama yaptı yaranamadı!





Havuz medyası böyle bir tahliyeden sonra 2. Sulh Ceza Hâkimi Yunus Süer’i daha önce yüzlerce tutuklama yapmasına rağmen hedefe koydu. Sözde F… bağlantıları da teknik istihbarat verileri ortaya döküldü. Bu verilere göre Süer’in defalarca iletişim kurduğu bir sözde F… imamı var. Mesleği marangoz olan bu imam, HTS kayıtlarına göre Süer ile 7 Şubat MİT krizinin bir ay öncesiyle darbe girişiminden bir hafta öncesi 8 Temmuz 2016’ya kadar kozmik marangoz ile 439 kez telefon irtibatı kurmuş.