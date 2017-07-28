Samanyolu Haber /Gündem / Havuz muhabirinden skandal /28 Temmuz 2017 00:26

Havuz muhabirinden skandal

AKP'nin yayın organı Akşam muhabiri Yavuz Atalay’ın, Beyaz Saray danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘övdüğü’ bir haber uydurduğu ortaya çıktı.

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Geçen hafta yayımlanan röportajda, Kushner’ın “Erdoğan da Trump gibi ülkesini yeniden büyük yapmak için çalışıyor. Bu çalışmalarını takdirle izliyoruz” ifadelerini kullandığı yazılmıştı.

Daily Caller’da yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Kushner’a atfedilen sözlerin‘uydurma’ olduğunu söyledi. Washington’la iletişime geçen muhabir Atalay’ın da ilgili sözleri kendisinin uydurduğunu söylediği belirtildi.

Haberde ABD Başkanı’nın kızı Ivanka Trump’ın Türkiye’yi sevdiğine yönelik sözleriyle ilgili Beyaz Saray yorum yapmadı.

‘Öyle söylemedi’

Ancak Kushner’ın sözlerini uydurduğunu reddeden Atalay,“Söyleşi değildi ki bu. Kushner’ın, Ivanka’nın ofisinden ya da Beyaz Saray ofisinden izin almadım. Haberde, onlarla bir iki dakikalığına konuştuğumdan söz ettim” dedi.

Kushner’ın ifadelerinin doğru olup olmadığı sorulan Atalay, kendisini şöyle savundu: “Öyle söylemedi. Ona ‘Trump gibi, Erdoğan’ın da Türkiye’yi yeniden büyük hale getirdiğini düşünüyor musunuz?’ diye sordum, o da ‘Evet, öyle’ diye yanıt verdi.”
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