Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyasının Katar'da darbeyi Türkiye önledi' iddiasına yalanlama /28 Aralık 2017 16:22

Havuz medyasının Katar'da darbeyi Türkiye önledi' iddiasına yalanlama

Katar'ın Ankara'daki Büyükelçiliği 'Türkiye, Katar'da darbeyi önledi' şeklinde Türk basınında çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada Türkiye'nin Katar'daki yardımlarından söz edilirken, darbeyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Katar Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğu kaydedildi.
Gerçek Hayat dergisinin yanı sıra Yeni Şafak ve Daily Sabah'ın söz konusu haberi yayınladığının belirtildiği açıklamada, "Özellikle, 5 Haziran 2017 gecesi darbe girişimine karşı koruma sağlanması ile Katar Emiri'nin sarayını korumak üzere Türk Özel Kuvvetleri veya Türk askerinin görevlendirilmesi hususunda Katar tarafının Türk tarafından talepleri gibi iddialar asılsız ve gerçek dışıdır"dendi.



Bölgede askeri tırmanışın önlenmesinde Kuveyt ve Türkiye'nin diplomatik çabalarının önemini vurgulayan büyükelçilik, "Bu bağlamda asılsız iddiaların yayınlanmasının sorumluluk ve yasal sonuçlarıyla birlikte, söz konusu iddiaların yayınlanmadan önce dikkatli bir şekilde araştırılması gerektiğini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.
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