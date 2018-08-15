Havuz Medyasının 'ihanet'le suçladığı Katar emiri Türkiye'ye geliyor





AKP medyasında, Türkiye ile ABD arasında patlak veren Rahip Andrew Brunson krizinde sessiz kaldığı için 'ihanet'le suçlanan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye'ye geliyor.





AKP'li Yeni Şafak'ın haberine göre, Al Sani'nin ani ziyareti 'çalışma' amaçlı.





Sani'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 'gündemdeki konuları' görüşeceği belirtilen habere göre, ikili buluşma Beştepe'de gerçekleşecek.





'Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı' vurgulanan haberin satır aralarında ise ikilinin 'gündemdeki digˆer konularda kapsamlı go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunacak' ifadesi dikkat çekti.





Zira, Türkiye'nin ABD ile krizden kaynaklı ekonomik kayıplarını telafi etmek için çabaladığı, Berat Albayrak'ın önceki gün Körfez ülkelerini ziyaret ederek kaynak bulma arayışına girdiği iddia edilmişti.





O iddiaya göre, Albayrak Kuveyt'e gitmiş, havalimanında Kuveyt ekonomi bakanı ve merkez bankası başkanı ile görüşüp, Türkiye ekonomisine 1.8 milyar dolar enjekte edilmesini istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı.





AKP'ye yakın Takvim Gazetesi, hükümetin bir zamanlar en büyük destekçisi olan Katar'ı ihanetle suçladı. Haberde, "Türkiye'nin zor zamanlarında destek olduğu Katar sessiz kalmayı tercih ederek ihanete imza attı" ifadelerine yer verdi.





2017 yılında Körfez ülkeleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ambargo uygulanan Katar'a en büyük yardım Türkiye'den gelmişti. Ülkede market rafları dahi boşalmıştı. Türkiye, kaldırdığı uçaklarla ülkeye gıda malzemesi göndermişti.





Döviz kurlarının rekor seviyede artış göstermesi sonrası hükümet 'ekonomik savaş' ilan etti. Krizden ABD'yi sorumlu tuttu. Ancak Katar'dan herhangi bir destek açıklaması gelmeyince havuz medyası Katar'ı ihanetle suçladı.



