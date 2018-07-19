Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyasının ‘Akın İpek'e ev hapsi verdiği’ haber de yalan çıktı /19 Temmuz 2018 15:24

Havuz medyasının ‘Akın İpek'e ev hapsi verdiği’ haber de yalan çıktı

AKP iktidarının, Akın İpek’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili başvurusunu işleme alan İngiltere’deki mahkeme, İpek’in ifadesini aldıktan sonra Londra dışında konaklamamasına karar verdi.

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Akın İpek’in günübirlik ziyaretlerine izin veren mahkemenin kararı, havuz ve biat medyası tarafından çarpıtıldı. ‘İpek’ ev hapsi’ diye yayın yapan yandaş medyanın haberine yalanlama Nevin İpek’ten geldi. Nevin İpek, Sözcü’nün çarpıtma haberine, eşinin şehir dışında olduğunu belirttiği paylaşımla cevap verdi.

Türkiye’de başlatılan cadı avı süreci sebebiyle İngiltere’ye taşınan Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek’in Londra’da iş hayatına devam ediyor. AKP hükümetinin hakimleri, İpek’i iadesi için İngiliz mahkemelerine başvurmuştu.
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