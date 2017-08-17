Samanyolu Haber /Gündem / Havuz Medyasında patron hep aynı... /17 Ağustos 2017 12:58

Havuz Medyasında patron hep aynı...

Ethem Sancak’ın sahip olduğu ‘Es Medya’yı sattı’ haberlerinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

 Sancak’ın, Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile 24 ve 360 televizyonları Hasan Yeşildağ’a sattığı öğrenildi. Kamuoyu Yeşildağ’ı, AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Pınarhisar Cezaevi’ndeki arkadaşlığından tanıyor.

Bünyesinde Star Gazetesi, Akşam, Güneş, TV 360 ve Kanal 24’ün yanı sıra Lig Radyo ve bazı dergiler bulunan Es Medya’nın yeni sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre kaldığı Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı olan Hasan Yeşildağ oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında verilen hapis cezasının ardından bilerek suç işleyerek ondan önce Pınarhisar Cezaevi’ne giren Hasan Yeşildağ, Erdoğan’ı cezaevinde bizzat karşılamış ve 4 ay boyunca bütün görüşmelerini düzenlemişti. Cezaevi sürecinde Erdoğan’ın içerdeki eli ayağı olan Hasan Yeşildağ’ın, o günden sonra da Erdoğan’ın yanından hiç ayrılmadığı belirtiliyor.

AKP MKYK Üyeliğine seçilen Ethem Sancak, Bloomberg’e yaptığı açıklamada sahibi olduğu Es Medya’yı sattığını doğrularken, satışın kime yapıldığını açıklamamıştı, satışla ilgili daha sonra detaylı bir açıklama yapacağını söylemişti.

Kamuoyunda pek tanınmasa da Hasan Yeşildağ AKP çevrelerinde bilinen bir isim.. Google'da kısa bir araştırma yapıldığında hakkınfa bir çok haber çıkıyor.. 




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