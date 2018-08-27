Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyasına röportaj veren sanatçı tepkili: Bana söylettirilen sözlere inanmayın! /27 Ağustos 2018 13:13

Havuz medyasına röportaj veren sanatçı tepkili: Bana söylettirilen sözlere inanmayın!

Yeni Türkü grubunun solisti ünlü sanatçı Derya Köroğlu, bugün Sabah gazetesinde yayımlanan söyleşisi sonrasında açıklama yaptı.

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Köroğlu, gazetenin kendisini birçok kez aradığını, en son olarak 'tarafsız söyleşi' sözüne kandığını söylerken "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın" ifadesini kullandı.

Derya Köroğlu tarafından Instagram üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok. Malum basınla muhatap olmamın nedeni, son yaptığım "İki İyi Çocuk" film müzikleri bahanesiyle Antakya'daki film galasına gelip benle konuşmalarıdır.

Gala öncesinde beni üst üste aramalarına rağmen kabul etmemiştim roportaji ancak film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef.

40 yıldır tüm samimiyetimizle müzik yapmış, her konserde duruşumuzu ve gelecek umutlarımızı seyircimizle paylaşmış insanlar olarak, böyle oyunların bizi yolumuzdan saptırmayacağını bilin lütfen."

Derya Köroğlu'nun havuz medyasında çıkan söyleşisinde ''Sol geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti.'' gibi ifadeler yer alıyordu.
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