Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyasındaki 'Gül Kılıçdaroğlu ile yatta buluştu' haberine Gül'den 'saygısız' cevabı /06 Mayıs 2019 10:39

Havuz medyasındaki 'Gül Kılıçdaroğlu ile yatta buluştu' haberine Gül'den 'saygısız' cevabı

AKP'nin yayın organlarından Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalamış’ta özel yatta Abdullah Gül'le görüştüğü iddiasında bulundu. Gül ise sert cevap verdi

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İsmi MİT'le birlikte anılan yazar Övür, bugünkü yazısında “İşte o gizli ismi şimdi açıklıyorum” diyerek CHP liderinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğünü öne sürdü. Övür, görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu da iddia etti.
 
Yazısının bir kısmı şöyle:

İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nu apar topar bir saatliğine İstanbul'a getiren özel yatta ve tam akşam karanlığından denize açılmasını sağlayan sır isim Gül'dü. Gül'ün adı son dönemde siyasete bir adım ileri iki adım geri atmasıyla ünlense de asıl siyasi bağının Kılıçdaroğlu ile olduğu biliniyor.

Bu bağın gücünü, Kılıçdaroğlu'nun, onu cumhurbaşkanı adayı yapmak konusundaki ısrarından biliyoruz.

Bu ilişkinin siyasi sonuçları önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak. Şu günlerde Muhafazakar kesimde yeni bir parti ve yeni bir siyasi hamle hazırlığı da aslında bu ilişkiyle ilgili. Ancak, yattaki özel görüşmenin çok daha acil bir konuyla, İstanbul seçimleriyle ilgili olduğu söyleniyor.

Bu yabana atılacak bir iddia da değil. Çünkü kamuoyunda bile YSK'daki oylamanın 6'ya 5 gibi kritik olabileceği çok tartışıldı. Denilenlere göre işte bu nedenle devreye uzun yıllar siyaset yapan, atamalarda imzası olan eski Cumhurbaşkanı Gül sokuldu. Gül'ün bir kısım YSK üyesiyle yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu apar topar bir saatliğine İstanbul'a getiren sır da bu ilişkide saklı.

GÜL'DEN JET YALANLAMA

İddiaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Ofisi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine."

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