Havuz medyası: Papazı yeniden tutuklayın

Havuzun Yeni Şafak gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ABD, Türkiye'ye Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak" sözlerini aktardığı haberini, "Papazı yeniden tutuklayın" manşetiyle verdi.





ABD ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginliğin en büyük nedenlerinden biri olan papaz Andrew Craig Brunson'ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınması, beklentilerin aksine iki ülke arasındaki tansiyonu artırdı.





Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından dün Beyaz Saray'dan ardı ardına yaptırım açıklamaları gelirken; AKP hükümeti yargı bağımsızlığı argümanıyla cevap vermeye çalıştı.





AKP'nin yayın organlarından Yeni Şafak da, söz konusu durumu bugünkü manşetine taşıdı. Gazete, "Papazı yeniden tutuklayın" başlıklı manşetinde "Trump'ın Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacağız' sözlerine en iyi cevap Brunson'u hak ettiği şekilde yeniden tutuklamak olacak" ifadelerine yer verdi.







