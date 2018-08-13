Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyası: Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet /13 Ağustos 2018 21:37

Havuz medyası: Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet

AKP medyası 'Katar Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara karşı sessiz kalmayı tercih etti' diye yazarak Erdoğan'ın eski ortağına çok ağır ithamlar sıraladı

SHABER3.COM

Havuz medyası düne kadar Erdoğan'ın 'çeşitli' finansman ihtiyacını karşılayan ancak Suudi Arabistan'la Haziran 2017'de yaşadığı krizin ardından kabuğuna çekilen Katar'a ihanet suçlamasında bulundu.

Takvim gazetesinde yer alan ve ''Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet'' başlıklı haberde ''ABD'nin skandal yaptırım kararları sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Birçok ülke Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgularken, Türkiye'nin zor zamanlarında destek olduğu Katar ise sessiz kalmayı tercih ederek "bu nasıl dostluk?" dedirtti'' cümleleri sıralandı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: 

''Birçok ülke yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin yanında yer aldığını gösterirken, Türkiye'nin hayal kırıklığı ise en beklenmedik yerden geldi. Katar, Türkiye'ye uygulanan bu haksız yaptırımlara karşı Türkiye'ye destek vermek yerine sessiz kalmayı tercih etti.

TÜRKİYE ZOR ZAMANLARINDA YANINDA OLMUŞTU

Bugün Türkiye'yi zor zamanında yalnız bırakan Katar, geçmişte kendisine uygulanan ambargoda Türkiye'nin büyük desteğini almıştı.

Körfez ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar'a, Türkiye'den kargo uçakları ile onlarca uçuş yapılmıştı. Birçok ülkenin yalnız bıraktığı Katar'a Türkiye sahip çıkmış, uygulanan ambargoyu tanımayıp zor gününde yanında olarak gerek Katar hükümetine, gerekse halkına gereken insani ve siyasi desteği sağlamıştı.

Bugün Türkiye'ye karşı ABD tarafından yürütülen bu ekonomik savaşta Katar'ın sessiz kalmayı tercih etmesi ise "bu nasıl dostluk?" dedirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havuz medyası: Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet Sonraki Haber >>

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:00:29