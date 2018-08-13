Havuz medyası: Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet

Havuz medyası düne kadar Erdoğan'ın 'çeşitli' finansman ihtiyacını karşılayan ancak Suudi Arabistan'la Haziran 2017'de yaşadığı krizin ardından kabuğuna çekilen Katar'a ihanet suçlamasında bulundu.





Takvim gazetesinde yer alan ve ''Katar'dan Türkiye'ye büyük ihanet'' başlıklı haberde ''ABD'nin skandal yaptırım kararları sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Birçok ülke Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgularken, Türkiye'nin zor zamanlarında destek olduğu Katar ise sessiz kalmayı tercih ederek "bu nasıl dostluk?" dedirtti'' cümleleri sıralandı.





Haberde şu ifadeler kullanıldı:





''Birçok ülke yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin yanında yer aldığını gösterirken, Türkiye'nin hayal kırıklığı ise en beklenmedik yerden geldi. Katar, Türkiye'ye uygulanan bu haksız yaptırımlara karşı Türkiye'ye destek vermek yerine sessiz kalmayı tercih etti.





