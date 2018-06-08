Havuz medyası duyurdu, işte bedelli askerlik şartları

Havuz medyası olarak bilinen kanallardan A Haber, 24 Haziran'da erken seçimlerin yapılacağının açıklanmasıyla beraber gündemden düşmeyen bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışma yaptığını duyurdu.







Habere göre bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğu belirtiliyor.





Bedelli ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor. Bedelli askerliğin 24 Haziran’da yapılacak çifte seçimden hemen sonra çıkarılacağı ifade ediliyor.



