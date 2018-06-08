Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyası duyurdu, işte bedelli askerlik şartları /08 Haziran 2018 09:21

Havuz medyası duyurdu, işte bedelli askerlik şartları

Başbakan Binali Yıldırım'ın seçimler öncesi ısrarla gündeme getirdiği bedelli askerlik konusunda bir iddia ortaya atıldı. Havuz medyasında yer alan habere göre yaş sınırı 28 olabilir.

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Havuz medyası olarak bilinen kanallardan A Haber, 24 Haziran'da erken seçimlerin yapılacağının açıklanmasıyla beraber gündemden düşmeyen bedelli askerlik konusunda  Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışma yaptığını duyurdu.

Habere göre bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğu belirtiliyor.

Bedelli ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor. Bedelli askerliğin 24 Haziran’da yapılacak çifte seçimden hemen sonra çıkarılacağı ifade ediliyor. 

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