Havuz Medyasının ' Cennetlikler Listesi ' diye lanse ettiği liste nedir?

Aylar önce yapılan bir operasyonda ortaya çıktığı iddia edilen bu liste her ne hikmetse MİT tarafından şimdilerde yandaş medyaya sızdırıldı.





Bu konuyu You Tube kanalında yorumlayan Gazeteci Yazar Erkam Tufan adı geçen listeyi yorumladı. Aylar önce yapılan 60 kişinin göz altına alnan operasyonda 45 kişinin tutuklandığını hatırlatan Tufan listesinin sızdırılmasının zamanlamasına dikkat çekti...

Sözde listede bazı AKP destekçilerinin de olduğunu söyleyen Erkam Tufan Havuz Medyasına tam listeyi yayınlama çağrısı yaptı



