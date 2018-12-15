Samanyolu Haber /Gündem / Havuz Medyasının ' Cennetlikler Listesi ' diye lanse ettiği liste nedir? /15 Aralık 2018 15:35

Havuz Medyasının ' Cennetlikler Listesi ' diye lanse ettiği liste nedir?

Havuz Medyası 'Cennetlikler Listesi ' başlığı ile 944 kişilik dua listesi ele geçirildi diye bir süredir haberin üzerinde tepiniyor

SHABER3.COM

Aylar önce yapılan bir operasyonda ortaya çıktığı iddia edilen bu liste her ne hikmetse MİT tarafından şimdilerde yandaş medyaya sızdırıldı. 

Bu konuyu You Tube kanalında yorumlayan Gazeteci Yazar Erkam Tufan adı geçen listeyi yorumladı. Aylar önce yapılan 60 kişinin göz altına alnan operasyonda 45 kişinin tutuklandığını hatırlatan Tufan listesinin sızdırılmasının zamanlamasına dikkat çekti... 
Sözde listede bazı AKP destekçilerinin de olduğunu söyleyen Erkam Tufan Havuz Medyasına tam listeyi yayınlama çağrısı yaptı 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havuz Medyasının ' Cennetlikler Listesi ' diye lanse ettiği... Sonraki Haber >>

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:21:20