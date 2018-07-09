Havuz faciada yine iktidarı aklama derdinde

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Kaza sonucunda 24 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.







Ahvalnews.com'da yer alan habere göre daha önce birçok faciada olduğu gibi iktidarın hamiliğine soyunan yandaş medya ise yine bir skandal habere imza attı.





Sabah Grubu'nun İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesi, kazanın ardından Twitter hesaplarından "Geçmiş yıllarda Avrupa’da gerçekleşen tren kazaları” başlığıyla bir haberi paylaştı. Tekirdağ'daki tren kazasının benzerlerinin Avrupa'da da gerçekleştiği mesajının verilmek istendiği haber sonrası yapılan yorumlarda ölümlerin meşru gösterilmeye çalışıldığı yorumları yapıldı.





Tekirdağ’daki kazaya hiçbir şekilde yer verilmeyen Daily Sabah’ın skandal tweeti gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.









ERDOĞAN TAKTİĞİ





Bilindiği üzere Soma'da 2014 yılında meydana gelen maden faciasında bölgeye giden Tayyip Erdoğan 1800'lü yıllarda Avrupa'da meydana gelen maden facialarından bahsetmiş ve dünyadaki ölümlü maden kazalarından örnekler vermişti. Erdoğan 'ölüm bu işin fıtratında var' şeklinde tepki çeken sözler de söylemişti