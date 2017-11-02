Samanyolu Haber /Ekonomi / Havayolları yolcularının ağırlığını ölçmeye başladı /02 Kasım 2017 12:42

Havayolları yolcularının ağırlığını ölçmeye başladı

Son birkaç gündür , Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finnair havayolu şirketi, uçağa geçecek yolcularından tartıya adım atmalarını rica ediyor.

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Son yıllarda havayollarının yolculukların ağırlıklarına göre bilet fiyatı talep etmek yönünde aldığı bazı kararlar büyük tartışma yaratmıştı.
2013 yılında Samoa Havayolu, yolcuların bilet fiyatlarını ağırlıklarına göre ayarlamaya karar veren ilk havayolu oldu.
Geçen yıl Hawaii Havayolları da obezitenin çok yüksek olduğu Samoa'ya giden uçuşlarında ağırlığı ölçebilmek için yolcularını tartmaya başladı.
Finnair'ın da yolcuları tartmak istemesi, bilet fiyatlarında benzer bir uygulamaya mı gidecekleri konusunda çok sayıda soruyla karşılaşmalarına yol açıyor.
Ancak havayolu çalışanlarının bu soruya cevabı hayır.

Onların bu uygulamayı yapmasının sebebi, daha sağlam verilere ulaşmak.

Finnair'in iletişim direktörü Päivyt Tallqvist, "Havayolları uçağın ve bagajların kaç kilo olduğunu biliyor, ancak yolculara dair bir fikri yok" diyor.
Bu yüzden şirketin bu uygulamayla amacı yakıt ve güvenlik açılarından yolcuların toplam ağırlığına dair bir veri edinebilmek.
Şimdiye kadar 180 gönüllü tartılmış, ancak toplam 2 bin gönüllüye ihtiyaç var.

Ekonomide uçan erkek daha zayıf

Finnair'in şu an için kullandığı veriler Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) anketinden geliyor.
EASA'ya göre ortalama bir erkek yolcunun ağırlığı 84.6 kg., kadın yolcunun ağırlığı ise 66.5 kg.
EASA aynı zamanda birinci sınıfta uçan erkeklerin ekonomi sınıfında uçanlardan daha ağır olduğunu, kadın yolcularda ise tam tersinin söz konusu olduğunu aktarıyor.


Kışlık montlar bekleniyor

Ancak Finnair kendine özgü yolcuların ayrıcalıklı özelliklerini merak ediyor.

Asya ve Avrupa'ya uçan Finnair, uzun Fin erkeklerin kışlık montları ve Doğu Asya'dan uzun süreli uçuşlara gelen yolcuların fark yaratacağına inanıyor.
Şirket özellikle kış aylarında kalın montlarıyla gelecek gönüllüleri sabırsızlıkla bekliyor.

Baharda ise daha hafif giysili yolcuları tartmak için uygulamaya yeniden başlayacaklar.

Herkesin çok sık dile getirdiği sorulardan biri sadece gönüllü olanların tartılmasının sonuçları etkileyip etkilemeyeceği.
Ancak Tallqvist, Fin ve Asyalı çok sayıda değişik yolcunun şimdiye kadar tartılmayı kabul ettiğini vurguluyor.
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