Samanyolu Haber /Gündem / Havalimanlarının yolcu sayısı bir yılda 3 milyon düştü /08 Mayıs 2019 23:00

Havalimanlarının yolcu sayısı bir yılda 3 milyon düştü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre son bir yılda 56 havalimanının yalnızca beşinde iç hat yolcu sayısı arttı. İç hatlarda seyahat edenler aralıktan bu yana artmıyor.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) verilerine göre havayolu trafiğinde yolcu sayısı Nisan 2019’da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 geriledi. Bir yılda toplam yolcu sayısı 3 milyon 181 bin 357 azaldı. Yalnızca DHMİ tarafından işletilen havalimanları hesaba katıldığında yolcu sayısındaki 12 aylık düşüş, yüzde 16,6’ya ulaşıyor. 

Ülkedeki toplam 56 havalimanından Zonguldak Çaycuma, Gazipaşa Alanya, Zafer ve Aydın Çıldır Havalimanları DHMİ denetimli özel şirket tarafından işletiliyor. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Savunma Sanayii Başkanlığı denetiminde özel şirket tarafından işletilirken, İstanbul Havalimanı, DHMİ denetimi ve gözetimi altında özel bir firma, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından işletiliyor. 

Düşüş 4 aydır sürüyor 

Tüm havalimanlarında iç ve dış hat uçuşlarının detayına bakıldığında iç hat yolcu sayısı nisan ayında, 2018 nisanına göre yüzde 13 gerilerken, dış hat yolcu sayısında artış yüzde 7,4 oranında oldu. 

Türk Lirası’nın dolar ve euro karşısında tarihi kaybını yaşadığı Ağustos 2018’den nisan ayına geçen süreye bakıldığında 2019 başına kadar yolcu sayısındaki artış sınırlı kalırken, iç hatları kullanan yolcu sayısı ocaktan bu yana geriliyor. 


(Independent Türkçe)

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