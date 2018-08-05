Havalimanı'nda neler oluyor? Sosyal Medyayı salladı...

Hükümetin kendisine yakın inşaat şirketleriyle yaptırdığı dev altyapı projelerinin vatandaşa maliyeti giderek artıyor. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, otoyollar ve Avrasya Tüp geçit projesindeki yüksek fiyatlar ve ‘araç geçmese de ödeyeceğiz’ garantileri nedeniyle bütçeden verilen milyarlarca liralık ödemeler bunun en somut örnekleri.





Ancak son haber, yapımı çevre katliamına yol açtığı eleştirilerine de neden olan İstanbul 3. Havalimanı için uçak bilet fiyatlarında önemli ölçüde zam yaşanacağı yolundaydı.





24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk inişi yaptığı havalimanındaki son duruma ilişkin sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarda dev bir göçüğün olduğu ortaya çıktı.





Sol Haber’in aktardığına göre yetkili firma, olayın bir göçük olmadığını ve çukurun bilinçli olarak açıldığı yolunda bir açıklama yaptı.





Havalimanında çalışan vatandaşların ise bir göçüğün olduğunu ancak firmanın olayın üstünü kapatmaya çalıştığını söylediği belirtiliyor.





Bir havalimanı işçisi, oluşan kazanın bir göçük olduğunu ve İGA'nın bunu örtbas etmeye çalıştığını söylüyor.





Oluşan büyük çukurun Terminal ile Pier 2 bölgeleri arasında olduğunu belirten havalimanı işçisi, bu alana daha önce de günlerce dolgu toprak taşınarak dolgu yapıldığını, silindirlerle toprağın sıkıştırılmaya çalışıldığını belirtiyor.





Havayolu inşaatı çalışanları, bilinçli olarak açılan çukurlarda dozer kepçelerinin tırnak izi olması gerektiğini, ancak paylaşılan görsellerde böyle izler bulunmadığını belirtirken oluşan devasa çukurun bir göçük olduğuna işaret ediyor.





Kokpit.aero'nun haberine göre, İGA olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:





“Proje kapsamında Havalimanı Terminal İstasyonu M9 makas yapısı imalatının programına uygun olarak tamamlanabilmesi için mevcut şafta ilave olarak ikinci geçici ulaşım şaftı apronda açıldı. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra ulaşın şaftı kapatılacak”.





Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar şöyle: