Yeni Havalimanı'na uçaklar inemiyor

Airport Haber’in haberine göre İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak bir kaza yaşadı.







İstanbul Yeni Havalimanı'na inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne dalan uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.





Güvenli bir şekilde İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yapan uçağa teknik ekip inceleme yaptı. Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlanan B777-300ER tipi uçağın seferden çekilmesine karar verildi.



