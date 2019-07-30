Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Havalimanı'na uçaklar inemiyor /30 Temmuz 2019 20:29

Yeni Havalimanı'na uçaklar inemiyor

Tüm uyarılara rağmen kuşların göç ve konaklama yolları üzerinde yapılan İstanbul Yeni Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönüldü. Türk Hava Yolları’nın (THY) İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağına iniş sırasında kuş sürüsüne daldı. Uçağın gövdesi hasar aldı.

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Airport Haber’in haberine göre İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak bir kaza yaşadı.

İstanbul Yeni Havalimanı'na inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne dalan uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.

Güvenli bir şekilde İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yapan uçağa teknik ekip inceleme yaptı. Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlanan B777-300ER tipi uçağın seferden çekilmesine karar verildi.

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