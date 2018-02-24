Samanyolu Haber /Gündem / Havalandırma boşluğundan firar etmeye çalışan zanlı, hakimin odasına düştü /24 Şubat 2018 15:54

Havalandırma boşluğundan firar etmeye çalışan zanlı, hakimin odasına düştü

Küçükçekmece Adliyesi'nde 6 zanlı, tavanını kaplayan kontrplağın üzerine çıktı. Tavanda dolaşan 6 kişiden biri mahkeme kapısının önüne, ikincisi kadınlar tuvaletine, üçüncüsü de bir hakimin odasına düştü.

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Küçükçekmece Adliyesi’ne geçen 31 Ocak’ta ifade işlemi için hırsızlıktan sanık 20 tutuklu getirildi. Bu tutuklular birinci kattaki nezarethaneye kondu. Nezarethanede kavga mizanseni yaratan tutuklulardan altısı, tavanı kaplayan kontrplağı delerek, tavan ile çatı arasındaki boşluğa çıktı.
Boşlukta gezen 6 tutukludan biri kadınlar tuvaletine, ikincisi 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kapısının önüne, üçüncü firari ise bir hakimin odasına düştü. 

Odaya düşen tutuklu camı kırarak adliyeden kaçtı, ancak bir gün sonra yakalandı. Diğer üç firar girişimcisi ise kaçamadan adliye içerisinde yakalandı.

Aynı adliyede 30 Haziran 2016’da da benzer bir olay yaşanmıştı. Firar girişiminde bulunan bir kişi mahkeme salonuna düşmüştü.
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