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Havaalanında kelepçeli oy kullandırdılar
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23 Haziran 2018 00:39
Havaalanında kelepçeli oy kullandırdılar
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup Türkiye’de tutuklu bulunanlar Atatürk Havalimanı’na getirilerek kelepçeli şekilde oy kullandırıldı.
SHABER3.COM
Silivri Cezaevi’nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı ile getirilen 31 tutuklu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki geliş katında oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından tutuklular tekrar cezaevlerine götürüldü.
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