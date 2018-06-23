Samanyolu Haber /Gündem / Havaalanında kelepçeli oy kullandırdılar /23 Haziran 2018 00:39

Havaalanında kelepçeli oy kullandırdılar

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup Türkiye’de tutuklu bulunanlar Atatürk Havalimanı’na getirilerek kelepçeli şekilde oy kullandırıldı.

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Silivri Cezaevi’nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı ile getirilen 31 tutuklu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki geliş katında oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından tutuklular tekrar cezaevlerine götürüldü.
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