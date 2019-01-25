Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'da kazan patladı: 2 ölü /25 Ocak 2019 22:09

Hatay'da kazan patladı: 2 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada patlama meydana geldi.

SHABER3.COM

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.
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